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رياضة

مش منطقي أتعاقد مع حد درب في إسرائيل.. مرتضى منصور يكشف كواليس التعاقد مع ميتشو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:40 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
ملك موسي
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه ليس من المنطقي أن يتعاقد مع مدرب تولى منصب مدير فني في إسرائيل من قبل.

وأوضح رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، في المؤتمر الصحفي اليوم أن الزمالك كلف محمد حبشي، وكيل دياز وجروس بالتفاوض مع ميتشو لتدريب الفريق الأبيض.

وذكر مرتضى منصور رئيس الزمالك أن دياز تم تحذيره من تدريب النادي بداعي تأخر الزمالك في سداد مستحقات المدربين، في حين أن فيريرا اعتذر لظروف خاصة.

وأوضح مرتضى منصور أن ميتشو حقق بطولات في كل بلد قام بالتدريب فيها، وأضاف أن المدير الفني للفريق الأبيض نجح في حصد العديد من البطولات.

وعقد رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم المدير الفني للفريق الأبيض وإعلان تفاصيل التعاقد معه.

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