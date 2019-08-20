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الشرطة التركية تواجه محتجين على قرارات أردوغان بالعصي ومدافع المياه .. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:39 م
احتجاجات في تركيا
احتجاجات في تركيا
رويترز
استخدم أفراد شرطة مكافحة الشغب التركية العصي ومدافع المياه اليوم الثلاثاء، لتفريق متظاهرين في محافظة ديار بكر بجنوب شرق البلاد أثناء احتجاجهم على الإطاحة بثلاثة رؤساء بلديات أكراد.

وتجمع المتظاهرون قرب بلدية ديار بكر لليوم الثاني على التوالي، وبدأوا اعتصاما قبل أن تتدخل الشرطة لفض الاحتجاج، وظل مقر البلدية مغلقا بحواجز حديدية.

وأقالت السلطات أمس الاثنين ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للأكراد في ثلاث مدن رئيسية في جنوب شرق البلاد، وعينت مسؤولين حكوميين مكانهم، واعتقلت أكثر من 400 شخص يُشتبه في أن لهم صلات بمسلحين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن رؤساء بلديات ديار بكر وماردين وفان، وهي ثلاث مدن كبرى في منطقة جنوب شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية، يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الانضمام لمنظمة إرهابية ونشر دعاية لجماعة إرهابية.

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