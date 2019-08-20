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صحة الغربية: إعدام 1020 كيلو لحوم فاسدة و320 عبوة غذائية فاسدة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:52 م
الدكتور عبد القادر
الدكتور عبد القادر الكيلاني وكيل الصحة بالغربية
أحمد علي
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، الثلاثاء، عن إعدام 1020 كيلو لحوم فاسدة و320 عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفر الزيات وبسيون.

وبحسب بيان، جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور عبد القادر الكيلاني وكيل الصحة بالغربية بتكثيف المرور على المنافذ الغذائية.

وقامت ادارة الأغذية بالمديرية بحملات تفتيش تحت إشراف الشناوي نجم، مراقب عام الأغذية بالمديرية، بالمرور على ٧٣٧ منشأة.

كما أسفرت الحملات والمرور بإعدام ١٠٢٠ كيلو و٣٢٠ لتر من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وضبط ١١٠٠٣ كيلو و٥٣٢ لترًا لعدم المطابقة للمواصفات.

كما تم تحرير ٩٣٩ محضرا وغلق ٥ منشات ممثلين خطر داهم علي الصحة وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.

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