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حوادث

تعرف على تفاصيل ضبط الرقابة الإدارية لـ أمين عام المجلس الأعلى للإعلام متلبسا بالرشوة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:39 م
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
ابراهيم مصطفى
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، فيما أكدت مصادر لـ"صدى البلد" أن الرقابة الإدارية تمتلك كافة الأدلة التي تثبت تورط المذكور في الرشوة من تسجيلات وغير ذلك.

وقالت مصادر إن ضباط الرقابة الإدارية ألقوا القبض على أحمد سليم متلبسا أثناء إجراء تسجيلات له .

من جهة أخرى أعلن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، أن المجلس يبحث عن بديل ليحل محل أحمد سليم بعد إلقاء القبض عليه بتهمة الرشوة .

وتم القبض على المذكور متلبسا ، وجار اتخاذ ما يلزم معه من تحقيقات، فيما أكدت مصادر من المجلس أن كان يجري تتبع المذكور لمدة شهرين.

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