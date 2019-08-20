منح دراسية فى ايطاليا والمجر ودعم من التعليم العالي..اعرف طريقة التقديم

-البحث العلمي تفتح التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية-البحث العلمي تمول أبحاثا للعلماء المصريين بالتعاون مع المجر-التعليم العالي : منح دراسية من جامعة العلوم والتكنولوجيا بميلانو لعام 2020تقدم وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي الدعم الكامل لعلمائها من خلال المنح الدراسية التي تقدمها بشكل دوري بشروط وتسهيلات خاصة.وقد أعلنت الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في مصر بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو) عن فتح باب التسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر من خلال التعليم عن بعد بواسطة الانترنت DL101AEG19S2.ويبدأ التسجيل من 16 يوليو 2019 حتى 25 أغسطس 2019، بينما تبدأ الدورة من 26 أغسطس 2019 حتي 26 أكتوبر 2019 ، حيث تقدم المبادئ الأساسية للملكية الفكرية طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82/2002.وأشارت الأكاديمية إلى أنه عندما يجتاز المشترك في الامتحان النهائي بنجاح يحصل علي شهادة معتمدة من الوايبو وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.ولإنشاء حساب لأول مرة علي موقع الدورة برجاء الولوج الي الرابط التالي:https://welc.wipo.int/authpage/signin.xhtmlوللتسجيل المباشر في الدورة برجاء الولوج الي الرابط التالي:https://welc.wipo.int/acrp/program/dl?cid=DL101AEG19S2كما بدأت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى مع أكاديمية العلوم المجرية، قبول مقترحات بحثية Mobility للأعوام 2020/2021 وتقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب المجرى طبقا للشروط والبنود التالية:1- تُقبل المقترحات في جميع مجالات العلوم.2- يسرى هذا الاتفاق لمدة 24 شهرا وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا.3- على الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل إلكترونيا على الموقع التالي :asrt.sci.eg4- لن يتم قبول أي أوراق ترد بغير الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه.5- يجب أن ينتمي الباحث الرئيسى المصرى والباحث المناوب للفريق البحثي إلى نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلى جهات مختلفة.6- يسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية.7- سيتم إبلاغ الباحثين المقبولة مشروعاتهم على البريد الإلكترونى الوارد منهم.8- آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 30 أغسطس2019لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالبريد الإلكترونىومن جانبها أعدت الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، تقريرًا حول المنح الدراسية المقدمة من جامعة العلوم والتكنولوجيا بميلانو Politecinco Di Milano للعام القادم 2020.وأشار التقرير إلى أن الجامعة فتحت باب التقدم للتسجيل للحصول على العديد من المنح الدراسية لمهمات ما بعد الدكتوراه للعام المقبل 2020 في مختلف التخصصات العلمية ومنها (الطاقة– الميكانيكا – الجيولوجيا – معالجة المياه – تحليل البيانات والخرائط – التحليل الكيميائي).جدير بالذكر أن آخر موعد لهذه المنح خلال شهر أغسطس الجاري، وللإطلاع على كافة الشروط والتقدم للمنح المختلفة، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالي:https://www.polimi.it/en/faculty-and-staff/calls-and-competitions/research-grantsوأوضحت وزارة التعليم العالي أن الإدارة المركزية للبعثات لن تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.