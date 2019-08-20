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رياضة

الزمالك يعلن استمرار أيمن طاهر في قيادة حراس مرمى الفريق

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:59 م
أيمن طاهر
أيمن طاهر
منتصر الرفاعي - ملك موسي
أعلن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، استمرار أيمن طاهر في قيادة تدريبات حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحين وصول مدرب حراس المرمى الصربي الجديد، الذي سيتواجد ضمن أفراد الجهاز الفني المعاون للصربي ميشو المدير الفني الجديد للزمالك.

وأضاف أمير مرتضى، بأن موافقة أيمن طاهر، أمر ليس غريبًا عليه خاصة وأنه من أبناء النادى المخلصين الذين لا يترددون في تلبية نداء إدارة الزمالك فى أي وقت متى طلب منهم، وهو أمر يحسب له ويؤكد على انتمائه وعشقه للقلعة البيضاء.

وأوضح المشرف العام، أن مرتضى منصور رئيس النادي ، كان حريصا على توجيه الشكر لأيمن طاهر وتقدير موقفه على قيادة تدريب حراس المرمى لحين وصول مدرب الحراس الجديد.

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