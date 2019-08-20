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فن

محمود عبد المغنى يوجه رسالة مؤثرة إلى الجمهور .. صورة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:35 م
محمود عبد المغنى
محمود عبد المغنى
محمد بدران
وجه الفنان محمود عبد المغنى رسالة لجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمود عبد المغنى صورة وكتب عليها "الطيب لما بيزعل ويجيب آخره مش بيهمه يخسر مين".

يذكر أن آخر أعمال محمود عبد المغني الفنية كان فيلم «حملة فرعون» المعروض بدور العرض السينمائية خلال الوقت الحالي، ضمن موسم الصيف. 

فيلم "حملة فرعون" يشارك فيه النجمان العالميان جان كلود فاندام ومايك تايسون وبطولة عمرو سعد وروبي ومحمود عبد المغني ومحمد لطفي وسوزان نجم الدين ورامز أمير وحمدي الميرغني وإخراج رؤوف عبد العزيز.


محمود عبد المغنى يوجه رسالة مؤثرة إلى الجمهور .. صورة

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