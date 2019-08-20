متحدث رئاسة الجمهورية: ما حققه منتخب الناشئين لـ كرة اليد قصة نجاح مصرية.. فيديو

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن ما حققه المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد بالفوز بطولة العالم هي قصة نجاح مصرية، مؤكدا أن الرئيس اليوم أعرب عن تقدير الدولة وتشجيعه للنجاح الذي تحقق لأول مرة في تاريخ الدول العربية والأفريقية بالحصول على تلك البطولة.



وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خلال مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا نيوز، أن العمل الجماعي الدؤوب هو سر النجاح وهو ما أكد عليه الرئيس في مؤتمر الشباب عند تكريم منتخب الشباب لكرة اليد والذي حصل على برونزية العالم، مشيرا إلى أن تنمية الكوادر البشرية تعتمد على حسن اختيار العناصر البشرية.



وتابع: أن الرئيس اليوم قد طالب منتخب الناشئين بالاستمرار على هذا النجاح والحفاظ على المكانة التي وصلوا إليها، خاصة أنهم أصبحوا قدوة للشباب المصري والاستمرار على هذا المستوى لتحقيق بطولات أخرى وأن يكونوا دعامة للمنتخب الأول.



وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس قدم التحية للجهاز الوطني لمنتخب ناشئين كرة اليد، خاصة أنهم كانوا لاعبين كبار على مستوى اللعبة وأكد الرئيس تقدير الشعب لكل من يرفع اسم مصر عالميا.