لطلاب الثانوية الأزهرية .. معامل الجامعات تساعدك في كتابة رغباتك لتجنب الأخطاء

بدأ الآلاف من طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول العام الحالي 2019، تسجيل رغباتهم إلكترونيا.



ويستفسر الكثير من الطلاب والطالبات حول إمكانية تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية 2019 بشكل إلكتروني، ولكن هناك معامل تساعدهم على التنسيق بشكل فعال بدون وجود أخطاء بدلا من تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية 2019 بمفردهم في المنزل أو غيره ويتعرضون لأخطاء في التسجيل.



ويمكن توفير خدمة تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية 2019 في عدة معامل تابعة لجامعة الأزهر وأخرى للجامعات المصرية الحكومية العامة والتى توفر لهم التسجيل مجانا.



وتوفر جامعة الأزهر بالقاهرة، معمل وحدة نظم المعلومات والشبكات بمنى المعامل المركزية- طريق النصر امام قاعة المؤتمرات الدولية - مدينة نصر - القاهر، وفي فرع طنطا، معمل كلية الشريعة والقانون، وفي فرع أسيوط، الأمانة العامة لفرع أسيوط.



أما جامعة القاهرة، فيها معامل كلية الهندسة ومعامل كلية الزراعة ومعهد الدراسات والبحوث الإحصائية، وجامعة الإسكندرية، وفيها معامل كلية الآداب والعلوم وعلوم محرم بك والمدينة الجامعية والهندسة والتربية الرياضية بنين أبي قير والتربية، وجامعة دمنهور، وفيها معاملة كلية التجارة المجمع النظري بالأبعادية، ومعمل كلية التربية، ومعمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي ومعمل كلية العلوم.



وتوفر جامعة عين شمس، معمل كلية الحاسبات داخل الحرم ومعمل كلية آداب داخل الحرم، كلية البنات بمصر الجديدة، كلية الهندسة العباسية، معمل الحاسب الآلي بكلية الآداب والمدينة الجامعية طلبة بالعباسية، وجامعة أسيوط، وفيها معمل الحاسب الآلي بكلية الآداب، ومعمل الحاسب الآلي بقطاع "1"، وجامعة طنطا، بمبنى المكتبة المركزية كلية الصيدلة بالمجمع الطبي، وجامعة الزقازيق، وفيها معامل الحاسبات المركزية بالجامعة أمام مكتب رئيس الجامعة.



كما توفر جامعة المنصورة، وحدة الخدمات الإلكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان، وكلية التربية بالحرم الجامعى، وكلية الصيدلة الحرم الجامعي، وجامعة دمياط، وفيها، قاعة التنسيق الالكترونى بالمدينة الجامعية بنين، وكلية التربية النوعية بجوار مدرسة الكفراوى، وكلية الفنون التطبيقية بجوار مكتبة مصر العامة، وجامعة بني سويف، وفيها، معمل الحاسب الالى بكلية الإعلام، ومعمل تكونولوجيا المعلومات، ومعمل الحاسب الالى بكلية الحاسبات بشرق النيل مجمع التعليم الصناعي.



أما جامعة حلوان، فتوفر الممعل المركزى حرم الجامعة،و معمل كلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان، ومعمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، ومعمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك،ومعمل كلية التربية الموسيقية الزمالك، وجامعة المنيا، وفيها، معمل ملحق كلية التربية الرياضية داخل الحرم، ومعمل ملحق كلية دار علوم داخل الحرم الجامعى، ومعمل المدينة الجامعية للبنين بجوار فرع البنك الأهلى للجامعة، وجامعة قناة السويس، وفيها، مركز تطوير التعليم الجامعي ك 4.5 الطريق الدائري الإسماعيلية، وجامعة المنوفية، وفيها، مجمع الكليات ( صالة كلية الحقوق) شبين الكوم.



كما توفر جامعة السادات، معمل بإدارة الجامعة – الادارة العامة لشئون التعليم والطلاب مبنى رقم 205 المنطقة الرابعة، وجامعة جنوب الوادي، وفيها، معمل التطوير 1, 2 , 3 بمنى المدرجات مبنى قاعة المؤتمرات مدرجة كلية الآداب بقنا، نادي التكنولوجيا حاسبات ومعلومات مبنى الإدارات الدور الارضى بفرع الأقصر، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية التربية بالغردقة، وجامعة الفيوم، وفيها، معمل الحاسب الالى بكلية الهندسة بالجامعة، ومعمل الحاسب الالى بكلية الزراعة، ومعمل الحاسب الالى بكلية العلوم.



كما توفر جامعة بنها، معمل كلية التجارة، ومعمل كلية الزراعة بمشتهر، وجامعة سوهاج، وفيها، معمل مركز المشروع تطوير نظم تقويم الطلاب بدروم مبنى كلية الطب، ومعمل مدرجات كلية التجارة ،وجامعة كفر الشيخ، معامل كلية التربية النوعية كفر الشيخ، ومعامل كلية التربية النوعية نقطة مدينة بور سعيد، ومعامل كلية الهندسة نقطة مدينة بور فؤاد، وجامعة السويس، وفيها، معمل كلية الآداب والعلوم بالجامعة، وجامعة مرسى مطروح، وفيها، معمل كلية التربية ،وجامعة الوادي الجديد، وفيها، معمل الرياضيات بكلية التربية، وجامعة العريش، وفيها، معمل كلية التربية بالعريش، وجامعة أسوان، وفيها، معمل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بصحارى.

