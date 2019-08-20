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رياضة

شاهد.. الأهلي يكرم لاسارتي

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:52 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبوعلم
حرص جهاز الكرة بالنادي الأهلي ولاعبو الفريق الأول، مساء اليوم الثلاثاء، على تكريم مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، ومعاونيه؛ سباستيان واليخاندرو؛ قبل المران الجماعي للفريق.

وقام جهاز الكرة بإحضار "تورتة" لتكريم لاسارتي، ومعاونيه، في حضور الجهاز الفني والإداري وجميع اللاعبين، الذين حرصوا على توجيه الشكر للمدير الفني السابق، ووداعه بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة الأهلي وتقديره للفترة التي قضاها مع الفريق.

وقام الجمع بالتصفيق للاسارتي ومعاونيه أثناء كلمته في حفل التكريم، وسط مناخ أسري وتقليد اعتاد عليه الأهلي مع جميع المدربين قبل الرحيل، من منطلق قيمة وعراقة النادي القائمة على الاحترام المتبادل مع كافة الأطراف.

ووجّه جهاز الكرة واللاعبين الشكر للمدرب الأورجواياني، ومساعديه، سباستيان واليخاندرو في نهاية الحفل على الفترة التي قضاها بالجهاز الفني للفريق.
شاهد.. الأهلي يكرم لاسارتي

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