حسام عاشور يشيد بجهود لاسارتي مع الأهلي رغم رحيله .. صور

وجه حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر لمارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق؛ ومعاونيه؛ سباستيان، واليخاندرو.



وقال كابتن الأهلي إن لاسارتي ومعاونَيه حملوا على عاتقهم مسئولية التواجد في الجهاز الفني للفريق في فترة صعبة خلال الموسم المنقضي وبذلوا مجهودًا كبيرًا، متمنيًا لهم التوفيق في خطوتهم المقبلة.



وكان جهاز الكرة بالنادي، ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم قد حرصوا على تكريم مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، ومعاونَيه سباستيان، واليخاندرو، قبل مران اليوم. وأحضر جهاز الكرة “تورتة” لتكريم لاسارتي ومعاونيه، في أجواء تملؤها المحبة والوُد بين الجميع.



والجدير بالذكر أن هذا الأمر تتبعه إدارة الأهلي مع جميع المدربين قبل وداعهم من منطلق قيمة وعراقة النادي القائمة على الاحترام مع كافة الأطراف.



