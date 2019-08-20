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بعد 50 عاما من أبولو.. أمريكا ترسل 20 مهمة لاستكشاف القمر

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:09 م
سطح القمر
سطح القمر
رويترز
قالت شركتان لرويترز إنه من المتوقع أن تكون أول مركبة فضائية أمريكية تهبط على سطح القمر منذ قرابة 50 عاما مسبارا آليا تصنعه شركة أستروبوتيك تكنولوجي وسيتم إطلاقها في غضون عامين عبر صاروخ فولكان الذي تنتجه شركة يونايتد لونش ألايانس.

كانت أستروبوتيك واحدة من بين تسع شركات اختيرت في نوفمبر الماضي للتنافس على عقد قيمته 2.6 مليار دولار لتطوير مركبات فضاء صغيرة وتكنولوجيا أخرى من أجل 20 مهمة لاستكشاف سطح القمر خلال السنوات العشر المقبلة.

واختارت الشركة، التي تتخذ من مدينة بيتسبرج مقرا لها، الصاروخ فولكان الذي يعكف على تطويره مشروع مشترك لبوينج ولوكهيد مارتن لإطلاق المسبار بيرجرين من قاعدة كيب كنافيرال في فلوريدا في صيف عام 2021.

وقالت أستروبوتيك إن بيرجرين ستكون أول مركبة فضائية أمريكية تهبط على القمر منذ أن وطأت أقدام رواد فضاء أبولو أرض القمر عام 1972.

وستنقل المهمة تكنولوجيا وتجارب إلى القمر بموجب برنامج لإدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) سيمهد الطريق أمام رحلات لرواد الفضاء بحلول عام 2024 في إطار جدول طموح وضعته إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال توري برونو الرئيس التنفيذي ليونايتد لونش ألايانس لرويترز "أولى رحلاتنا باستخدام فولكان هي أيضا أول خطوة كبيرة على طريق العودة إلى القمر".

وقالت أستروبوتيك في مايو أيار إن وكالة ناسا منحتها 79.5 مليون دولار من أجل المهمة الأولى التي ستنقل ما يصل إلى 28 حمولة من ثماني دول من بينها الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال جون ثورنتون الرئيس التنفيذي لأستروبوتيك لرويترز قبل الإعلان عن هذه التفاصيل أمس الاثنين "كل ما سيفعله البشر على سطح القمر سيكون مدعوما بأجهزة آلية على السطح".

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