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بالابيض.. ميريهان حسين تخضع لجلسة تصوير ساحرة على الشاطئ

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:56 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
آية التيجي
خضعت الفنانة  ميريهان حسين لجلسة تصوير جديدة على الشاطي، وقد قامت بنشر صورها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وقد انهالت التعليقات، والذين عبروا عن مدى حبهم لها.

وارتدت ميرهان حسين بفستان كت قصير باللون الأبيض، وهو من أبرز من اناقتها، وتناسب مع لون بشرتها المتميزة والبرونزية.

وتركت ميرهان حسين شعرها كيرلي بشكل عشوائي وأنيق للغاية، مع وضع بعض اللمسات الراقية مز المكياج، حيث ابرزت لون عينيها باللون الأسود، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

وأكملت ميريهان حسين ببعض اللمسات البسيطة من الاكسسورات، حيث انها ارتدت خلخال باللون الذهبي، مع قرطين ناعمين باللون الازرق، وارتدت نظارة باللون الوردي وتركتها حول رقبتها بشكل العقد.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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Photo credit @antikkahossam

A post shared by Mirhan Hussein (@mirhanhusseinmima) on

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