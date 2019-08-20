اخبار النادى الاهلى.. مسيرة الراحلين عن الفريق .. ولاسارتي: شكرا للجميع والنادى العظيم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة في النادي الأهلي ، وجاءت كالتالي:بات النادي الأهلي على وشك الانتهاء من التعاقد مع مدير فني جديد للفريق بعد رحيل الأورجوياني مارتن لاسارتي عقب الهزيمة من بيراميدز في مباراة الكأس، وفي نفس التوقيت يحاول المارد الأحمر تدعيم فريقه الأول بصفقات جديدة والاستغناء عن بعض اللاعبين تعويضًا عن المبالغ المدفوعة في اللاعبين الجدد.واصل شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريباته المنفردة قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس، فيما واصل سعد سمير ومحمد محمود أداء برنامجهما التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تدريبات الكرة، والجُمل الفنية في إطار استعدادات الفريق لمواجهة فريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، التي تقام مساء الجمعة المقبل في إياب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع رمضان صبحي وخالد محمود، طبيب الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان التي تقام مساء الجمعة المقبل في إياب دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا.خاض رامي ربيعة وصالح جمعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات منفردة، اليوم، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش.وجه حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر لمارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق؛ ومعاونيه؛ سباستيان، واليخاندرو.وجه مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر للاعبين وللجهاز المعاون ولجميع العاملين في جهاز الكرة في كلمته خلال حفل تكريمه ووداعه، الذي أعدّه جهاز الكرة، اليوم، قبل المران الجماعي للفريق.وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشكر لمارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، ومعاونيه؛ سباستيان واليخاندرو، على الفترة التي قضاها الثلاثي في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.حرص جهاز الكرة بالنادي الأهلي ولاعبو الفريق الأول، مساء اليوم الثلاثاء، على تكريم مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، ومعاونيه؛ سباستيان واليخاندرو؛ قبل المران الجماعي للفريق.واصلت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعاتها، ظهر اليوم، لبحث اختيار المدير الفني الجديد للأهلي الذي سيتولى مقاليد الأمور خلال الفترة المقبلة.كشف ياسر ريان نجم فريق الأهلي السابق عن مواصفات المدير الفني الانسب لقيادة الفريق خلفا لـ مارتن لاسارتي مؤكدا ان المدرسة الالمانية هي الأنسب خلال الفترة الحالية خاصة في ظل تالق معظم المدربين الالمان مع المارد الاحمر.أعلن نادي الاتحاد السكندري عن التعاقد رسميا مع هشام محمد نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وذلك عقب جلسة مطولة بين اللاعب ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد .علق الأوروجوياني مارتن لاسارتي على قرار إقالته من تدريب الأهلي، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد في بطولة كأس مصر.وجه ناصر ماهر نجم فريق الأهلي المعار لـ فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية لمدة موسم واحد رسالة شكر لـ مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.