اخبار الرياضة .. أول إجراء من ميتشو تجاه لاعبى الزمالك.. صفقات تركي آل الشيخ.. والجناينى رئيسا لاتحاد الكرة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:
الفيفا يوافق على تعيين لجنة لـ إدارة اتحاد الكرة .. الجناينى رئيسا ومفاجأة فى النائب
- تلقت وزارة الشباب والرياضة خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم بموافقة الفيفا على تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة لمدة عام.
انطونيو كلمة السر .. أول إجراء من ميتشو بخصوص لاعبى الزمالك
- اطمأن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك من خلال جلسة سريعة عقدها مع أنطونيو مدرب الأحمال للتعرف على آخر البرامج التأهيلية والبدنية الخاصة بلاعبي الفريق.
بعد دقائق من إعلان الخامسة.. تركي آل الشيخ يعلن سادس صفقات ألميريا
- أعلن ألميريا الإسباني تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي البرازيلي جوناثان سيلفا ڤييرا، في سادس صفقات النادي بعد انتقال ملكيته للسعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضية السعودية السابق، بعد دقائق من إعلان الصفقة الخامسة.
رسميا .. نجم وسط الأهلي ينضم لـ الاتحاد السكندري
- أعلن نادي الاتحاد السكندري عن التعاقد رسميا مع هشام محمد نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وذلك عقب جلسة مطولة بين اللاعب ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد .
شكرا على تواجدك.. مقارنة بين رحيل لاسارتى عن الأهلى واستبعاد جروس من الزمالك
- "شكرا علي تواجدك معانا"، بهذه الكلمات ودع مسئولو ولاعبي النادي الأهلي مارتن لاسارتي، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب حفلة الرحيل داخل مقر النادي على الرغم من توديع بطولة كأس مصر.
الفريق أولا.. تصريح صادم لـ محمد صلاح بشأن تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي
- أكد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول أن هدفه الأساسي مع فريقه الإنجليزي خلال الموسم الجديد هو التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي.
وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.. كيف كرم السيسي ناشئي مصر أبطال العالم
- أكد مسئولو اتحاد كرة اليد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح بعثة ناشئي كرة اليد الحاصلين على لقب كأس العالم بمقدونيا، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى؛ تكريما لهم على ما تم تحقيقه بحصد لقب كأس العالم.
الفيفا يوافق على تعيين لجنة لـ إدارة اتحاد الكرة .. الجناينى رئيسا ومفاجأة فى النائب
- تلقت وزارة الشباب والرياضة خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم بموافقة الفيفا على تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة لمدة عام.
انطونيو كلمة السر .. أول إجراء من ميتشو بخصوص لاعبى الزمالك
- اطمأن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك من خلال جلسة سريعة عقدها مع أنطونيو مدرب الأحمال للتعرف على آخر البرامج التأهيلية والبدنية الخاصة بلاعبي الفريق.
بعد دقائق من إعلان الخامسة.. تركي آل الشيخ يعلن سادس صفقات ألميريا
- أعلن ألميريا الإسباني تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي البرازيلي جوناثان سيلفا ڤييرا، في سادس صفقات النادي بعد انتقال ملكيته للسعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضية السعودية السابق، بعد دقائق من إعلان الصفقة الخامسة.
رسميا .. نجم وسط الأهلي ينضم لـ الاتحاد السكندري
- أعلن نادي الاتحاد السكندري عن التعاقد رسميا مع هشام محمد نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وذلك عقب جلسة مطولة بين اللاعب ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد .
شكرا على تواجدك.. مقارنة بين رحيل لاسارتى عن الأهلى واستبعاد جروس من الزمالك
- "شكرا علي تواجدك معانا"، بهذه الكلمات ودع مسئولو ولاعبي النادي الأهلي مارتن لاسارتي، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب حفلة الرحيل داخل مقر النادي على الرغم من توديع بطولة كأس مصر.
الفريق أولا.. تصريح صادم لـ محمد صلاح بشأن تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي
- أكد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول أن هدفه الأساسي مع فريقه الإنجليزي خلال الموسم الجديد هو التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي.
وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.. كيف كرم السيسي ناشئي مصر أبطال العالم
- أكد مسئولو اتحاد كرة اليد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح بعثة ناشئي كرة اليد الحاصلين على لقب كأس العالم بمقدونيا، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى؛ تكريما لهم على ما تم تحقيقه بحصد لقب كأس العالم.