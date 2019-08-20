اخبار الرياضة .. أول إجراء من ميتشو تجاه لاعبى الزمالك.. صفقات تركي آل الشيخ.. والجناينى رئيسا لاتحاد الكرة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:- تلقت وزارة الشباب والرياضة خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم بموافقة الفيفا على تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة لمدة عام.- اطمأن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك من خلال جلسة سريعة عقدها مع أنطونيو مدرب الأحمال للتعرف على آخر البرامج التأهيلية والبدنية الخاصة بلاعبي الفريق.- أعلن ألميريا الإسباني تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي البرازيلي جوناثان سيلفا ڤييرا، في سادس صفقات النادي بعد انتقال ملكيته للسعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضية السعودية السابق، بعد دقائق من إعلان الصفقة الخامسة.- أعلن نادي الاتحاد السكندري عن التعاقد رسميا مع هشام محمد نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وذلك عقب جلسة مطولة بين اللاعب ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد .- "شكرا علي تواجدك معانا"، بهذه الكلمات ودع مسئولو ولاعبي النادي الأهلي مارتن لاسارتي، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب حفلة الرحيل داخل مقر النادي على الرغم من توديع بطولة كأس مصر.- أكد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول أن هدفه الأساسي مع فريقه الإنجليزي خلال الموسم الجديد هو التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي.- أكد مسئولو اتحاد كرة اليد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح بعثة ناشئي كرة اليد الحاصلين على لقب كأس العالم بمقدونيا، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى؛ تكريما لهم على ما تم تحقيقه بحصد لقب كأس العالم.