شكرا على تواجدك.. مقارنة بين رحيل لاسارتى عن الأهلى واستبعاد جروس من الزمالك

"شكرا علي تواجدك معانا"، بهذه الكلمات ودع مسئولو ولاعبي النادي الأهلي مارتن لاسارتي، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب حفلة الرحيل داخل مقر النادي على الرغم من توديع بطولة كأس مصر.



وتتمتع إدارة النادي الأهلي بالأسلوب المرن في التعامل على المدربين واللاعبين الراحلين، باختلاف كافة النتائج التي يتم تحقيقها سواء بالهزيمة أو تحقيق النصر.



ورغم غضب جماهير النادي الأهلي من مارتن لاسارتي المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي على ضياع بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام منافسه بيراميدز، إلا أن الاحترام مازال يسود داخل القلعة الحمراء.



وعلى النقيض استغنى نادي الزمالك عن كريستيان جروس المدير الفني السابق للقلعة البيضاء بطريقة غريبة رغم تمسك جماهير القلعة البيضاء بتواجده في قيادة الفريق بعد تحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية التي غابت لفترة طويلة عن جدران ميت عقبة، بالإضافة إلى تقدم مستوى الفريق بطريقة غير مسبوقة على الإطلاق.



وعقب إعلان رحيل مارتن لاسارتي عن قيادة فريق الأول للنادي الأهلي وتدشين حفلة وداع داخل مقر النادي بحضور كافة اللاعبين والمسؤولين، بالإضافة إلى حصوله على كافة مستحقاته المالية يظل النادي الأهلى هو الأعرق في التعامل في كافة الظروف.



رحيل كريستيان جروس جاء في ظروف أغضبت كافة جماهير نادي الزمالك، بالإضافة إلي عدم حصوله على مستحقاته المالية ورفضه التام الإدلاء بتصريحاته علي الأسلوب الذى تم التعامل معه به ورفض التعبير عن ذلك تقديرا لجماهير نادي الزمالك.

