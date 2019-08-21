شاهد.. رقصة دينا الشربيني مع عمرو دياب على أنغام يوم تلات ومعهم محمد إمام

نشر الحساب الرسمي للمطرب عمرو دياب عبر تويتر مقطع فيديو يجمع الهضبة عمرو دياب ودينا الشربينى، ومحمد عادل إمام وزوجته، فى جلسة بإحدى المناطق السياحية، ويؤدون أغنيته الجديد "يوم تلات".





ويظهر فى الفيديو عمرو دياب وهو يغنى الأغنية الجديدة، وترقص على أنغامها دينا الشربينى مع باقى الحضور.





وتصدر هاشتاج #يوم_تلات موقع "تويتر" بعد ساعات قليلة من طرح النجم عمرو دياب أغنية جديدة تحمل اسم "يوم تلات" من ألبوم "أنا غير" المقرر طرحه قريبا بالأسواق.





وأطلق رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #يوم_تلات الذي يحمل اسم أغنية عمرو دياب الجديدة، معجبين بالأغنية وكلماتها وألحانها.







