ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. راشد الماجد يتعرض لموقف صعب على المسرح والأمن يتدخل .. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:33 م
راشد الماجد
راشد الماجد
شيرى نبيل
تعرض النجم راشد الماجد لموقف محرج أثناء إحيائه حفلا غنائيا بالعاصمة البريطانية لندن، مساء أمس الثلاثاء.

أثناء الحفل، صعد أحد معجبي "الماجد" وقبل يده ورأسه، ليقوم الأمن بالتدخل، إلا إن المطرب السعودي منع الأمن من التعامل بشدة أو التطاول على المعجب.

يذكر أن ​راشد الماجد​، طرح منذ أيام أغنيته الجديدة "​بترجعين​"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ، الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبد الله، وتوزيع عدنان عبد الله.

وحققت الأغنية ما يقرب من نصف مليون مشاهدة فى 24 ساعة فقط.

أيضا راشد الماجد طرح مؤخرا أغنية "كذاب"، من كلمات الشاعر واحد، وألحان مشعل العروج، وتوزيع رأفت، ومكساج وماستر جاسم محمد.

كان راشد الماجد أحيا حفلا غنائيا فى الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية فى السعودية، يوم الخميس 4 يوليو الماضى، وشهد حضورا جماهيريا ضخما.
View this post on Instagram

شاهدوا خفة دم الحبيب النجم #راشد_الماجد بعد ان داهمه احد المعجبين على المسرح امس في حفله في #لندن وقبل يده ورأسه، وقد تدخل الماجد ومنع الأمن من التطاول ع المعجب، ثم قال "بوطلال" للجمهور ضاحكا: "عسى ما خرب شعري، وأشوى ما صارلي مثل #كاظم_الساهر او #ماجد_المهندس .. الحمد لله جت سليمة" ليضحك الجميع. فألف مبروك للماجد و#روتانا بقيادة الغالي #سالم_الهندي، على نجاح الحفل الذي كان مكتمل العدد ونفذت تذاكره قبل ايّام من موعده، ⬅️ لكن الى متى سيستمر مسلسل مداهمة المعجبين لنجومهم ع المسرح، أليس من الحب ما 🧨. #ربيع_هنيدي #ksa #london #oldbillingsgate @rashedtv @salemalhendi @audiorotana

A post shared by Rabei Huneidi / ربيع هنيدي (@rabihhenedi) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برفقة عبادي الجوهر.. أصالة تحيي حفلا غنائيا في السعودية.. اليوم

نصف مليون مشاهدة في 24 ساعة.. راشد الماجد يطرح بترجعين عبر يوتيوب

تركي آل الشيخ يتعاقد مع راشد الماجد على حفل ضخم بالرياض

نشرة الفن الصباحية.. أنغام تحذف رسالة عاطفية لزوجها.. شريف مدكور يخضع لجلسة كيماوي.. إليسا تقبل ناصيف زيتون

حسين الجسمي يطرح أغنية مهم جدا .. فيديو

ترشيحاتنا

بعد إصابته.. نجم ريال مدريد الجديد يشارك في التدريبات حزينا

ضايقها بجانب المول.. سعودية توثق واقعة تحرش شاب بها في الشارع .. فيديو

بعد موافقة FIFA.. عمومية اتحاد الكرة ترفض اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة.. والنيابة تحبسه

أول قرار لمجلس الجبلاية الجديد.. اتجاه قوي لتعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب وجع المعدة المستمر .. لن تصدق 29 سببا وراء الاصابة بها

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله