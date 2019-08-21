شاهد.. راشد الماجد يتعرض لموقف صعب على المسرح والأمن يتدخل .. فيديو

تعرض النجم راشد الماجد لموقف محرج أثناء إحيائه حفلا غنائيا بالعاصمة البريطانية لندن، مساء أمس الثلاثاء.أثناء الحفل، صعد أحد معجبي "الماجد" وقبل يده ورأسه، ليقوم الأمن بالتدخل، إلا إن المطرب السعودي منع الأمن من التعامل بشدة أو التطاول على المعجب.يذكر أن ​راشد الماجد​، طرح منذ أيام أغنيته الجديدة "​بترجعين​"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ، الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبد الله، وتوزيع عدنان عبد الله.وحققت الأغنية ما يقرب من نصف مليون مشاهدة فى 24 ساعة فقط.أيضا راشد الماجد طرح مؤخرا أغنية "كذاب"، من كلمات الشاعر واحد، وألحان مشعل العروج، وتوزيع رأفت، ومكساج وماستر جاسم محمد.كان راشد الماجد أحيا حفلا غنائيا فى الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية فى السعودية، يوم الخميس 4 يوليو الماضى، وشهد حضورا جماهيريا ضخما.