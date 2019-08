شاهد.. راشد الماجد يتعرض لموقف صعب على المسرح والأمن يتدخل .. فيديو

View this post on Instagram

شاهدوا خفة دم الحبيب النجم #راشد_الماجد بعد ان داهمه احد المعجبين على المسرح امس في حفله في #لندن وقبل يده ورأسه، وقد تدخل الماجد ومنع الأمن من التطاول ع المعجب، ثم قال "بوطلال" للجمهور ضاحكا: "عسى ما خرب شعري، وأشوى ما صارلي مثل #كاظم_الساهر او #ماجد_المهندس .. الحمد لله جت سليمة" ليضحك الجميع. فألف مبروك للماجد و#روتانا بقيادة الغالي #سالم_الهندي، على نجاح الحفل الذي كان مكتمل العدد ونفذت تذاكره قبل ايّام من موعده، ⬅️ لكن الى متى سيستمر مسلسل مداهمة المعجبين لنجومهم ع المسرح، أليس من الحب ما 🧨. #ربيع_هنيدي #ksa #london #oldbillingsgate @rashedtv @salemalhendi @audiorotana