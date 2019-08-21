هشام عزمي: دار الكتب تسعى لتحقيق مفهوم العدالة الثقافية بالتوسع خارج القاهرة

استعرض الدكتور هشام عزمي، رئيس دار الكتب والوثائق، خلال مشاركته في مؤتمر "الإفلا" المقام بمكتبة الإسكندرية، تاريخ دار الكتب المصرية منذ إنشائها فى 1870، و المقرات الرئيسية لدار الكتب والوثائق القومية والدور الذي يضطلع به كل مقر على حدة ومن بينها المقر التاريخي لدار الكتب في باب الخلق.



و أكد عزمي على سعي دار الكتب لتحقيق مفهوم العدالة الثقافية من خلال خطة طموحة للتوسع خارج حدود القاهرة الكبرى بإنشاء مقار جديدة للهيئة في شمال مصر، ومحافظة البحر الأحمر، وصعيد مصر.



و أشاد الدكتورعزمي في كلمته باهتمام الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا اهتمام دار الكتب بإتاحة المعرفة لذوي الاحتاجات الخاصة من خلال استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا و برامج القراءة الخاصة بالكفوفين وضعاف البصر وإتاحة بعض المقتنيات إليكترونيًا ليتمكن ذوو الإعاقات الحركية من الوصول إليها بسهولة.



واستعرض هشام عزمي الدور الذي تقوم به دار الكتب في تفعيل معاهدة مراكش لنشر المطبوعات العربية بصورة سهلة الإتاحة؛ للوصول إلى المكفوفين وضعاف البصر الذين يعانون من صعوبات في قراءة المطبوعات.



وشرح استفادة دار الكتب من قانون الإيداع الذي يسر للدار الحصول على إذن الناشرين والمؤلفين لرقمنة وإتاحة المطبوعات بنظام ديزي للقراءة، وهو أحد أنظمة النشر الإليكتروني الذي يتيح إنتاج كتب ناطقة، مشيدًا بتعاون منظمة الجايكا اليابانية مع دار الكتب المصرية في هذا المجال.



وتشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة وحضور الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور عماد عيسى رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، في مؤتمر الإفلا الدولي للمكتبات والمعلومات 2019 المنعقد خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و 21 أغسطس الجاري بمكتبة الإسكندرية.



وتشارك دار الكتب في تنظيم المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA)، مكتبة الإسكندرية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA).