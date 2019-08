سامح حسين: أطفال المعهد القومي للأورام شاركونا عرض المتفائل

View this post on Instagram

شرفنا أمس حضور مسرحية #المتفائل أطفال أبطال من المعهد القومى للأورام ربنا يشفيهم يااااااارب ❤️❤️❤️❤️ وطلعوا خشبة #المسرح_القومى وغنوا معانا فينال المسرحيه إللى بعنوان " بنحب الحياه " طول ماإنت متفائل مافيش فى الدنيا حاجه توقفك .. اليأس طوق ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️