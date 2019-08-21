سامح حسين: أطفال المعهد القومي للأورام شاركونا عرض المتفائل

نشر الفنان سامح حسين صورة جديدة عبر انستجرام ، جمعت ابطال عرض المتفائل وبعض الاطفال الحضور .واوضح سامح حسين ان العرض تشرف بحضور بعض الاطفال من المعهد القومى للاورام، إذ علق على الصورة: شرفنا أمس حضور مسرحية #المتفائل، أطفال أبطال من المعهد القومى للأورام ".وتمنى سامح حسين، لأطفال معهد الأورام، الشفاء: "ربنا يشفيهم يااااااارب".وأوضح سامح حسين ان الاطفال شاركو معهم بالعرض،: "وطلعوا خشبة #المسرح_القومى وغنوا معانا فاينال المسرحيه اللى بعنوان "بنحب الحياه ".وأنهى سامح حسين تعليقه على الصورة: "طول ما إنت متفائل، مافيش فى الدنيا حاجه توقفك .. اليأس طوق".