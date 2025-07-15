أحد ضحايا النصب الإلكتروني: خسرت أكثر من 220 ألف جنيه في 5 أسابيع

كشف محمد عابد عبدالعزيز، أحد ضحايا عمليات النصب الإلكتروني، عن تعرضه لخسائر مالية تجاوزت 221 ألف و800 جنيه خلال 5 أسابيع فقط، نتيجة التعامل مع منصة تُدعى "VSA"، التي أوهمته بتحقيق أرباح سريعة من خلال الاستثمار الإلكتروني.

وسرد "عابد"، خلال مداخلة ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، تفاصيل تعرّفه على المنصة قائلا: "في البداية من خلال أحد أصدقائي الذي شجّعني على الاشتراك فيها وأكد لي أنها موثوقة، مما دفعني إلى زيارة فرع الشركة، والذي بدا له مكانًا رسميًا وموثوقًا، فقرر الدخول بمبلغ مبدئي قدره 11,400 جنيه.

وأشار إلى أنه بعد ذلك ضخّ مزيدًا من الأموال، ونجح بالفعل في سحب مبلغ 1,250 جنيه، ما دفعه لتوسيع مشاركته بإدخال زوجته في المنصة لتحقيق أرباح أكبر، لافتًا إلى أن طموحه ارتفع حينها فأنشأ بريدًا إلكترونيًا إضافيًا وساهم بمبالغ أكبر، حتى اضطر في نهاية الأمر إلى الاستدانة لاستمرار المشاركة.

وتابع: "حضر إحدى الفعاليات التي نظمتها الشركة في القاهرة، وكنت مُصر على الحضور، لكني فوجئت بعدم وجود أي مظهر يدل على وجود شركة حقيقية، فقط كان هناك توزيع جوائز، ولم أجد ما يثبت أن الأمر حقيقي"، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين تعرضوا للاحتيال عبر نفس المنصة، مشيرًا إلى أنه جمع 15 شخصًا من الضحايا الآخرين، ويستعدون للتقدم ببلاغات جماعية إلى الشرطة ضد القائمين على المنصة.