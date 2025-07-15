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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال عبدالحميد: تعديل عقد إمام عاشور مع الأهلي سلاح ذو حدين

إمام عاشور
إمام عاشور
علي مكي

أكد جمال عبدالحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن تعديل عقد إمام عاشور في الأهلي "سلاح ذو حدين" وسيتم فتح الباب أمام تعديل وتمديد عقود لاعبين آخرين داخل الفريق، وأي نادٍ يقوم بالتعاقد مع لاعب من أجل تحقيق المكاسب، وهذا هو الطبيعي، وليس بمجرد تألقه يجب أن يتم تعديل العقد سريعا.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار أن إمام عاشور هو اللاعب الأفضل في الأهلي، وبالتالي يستحق تعديل عقده للمساواة مع زيزو وتريزيجيه، كما أن إمام هو أفضل لاعب في مصر مؤخرًا، وبالتالي يستحق عقد جديد.

وأضاف: الوكلاء في مصر (حريفة) يقومون بجلب عروض وهمية برواتب مالية كبيرة، ليضطر النادي الذي يملك عقد اللاعب للاسراع في تعديل عقده براتب أكبر.

وواصل: الزمالك في أسوأ حالاته وأزماته يكون قادرًا على المنافسة مع الأهلي وبيراميدز. ولابد من دعم كل صفقات الزمالك، وراضٍ عن التدعيمات حتى الآن.

جمال عبد الحميد الأهلى إمام عاشور

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