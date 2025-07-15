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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور يشارك جمهوره صورا بعد العودة للتدريبات

امام عاشور
امام عاشور
ميرنا محمود

شارك اللاعب إمام عاشور ستوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام العودة لتدريبات الأهلي .

و علق إمام عاشور علي الصورة كاتبا: العودة الي العمل،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.


وأرسل النادي الأهلي، خطابًا إلى نادي الأخدود السعودي، يستفسر فيه عن المقابل المالي المعروض من جانبه لشراء لاعب الأهلي إمام عاشور.

جاء ذلك ردًّا على خطاب النادي السعودي قبل أيام، والذي أشار فيه إلى اهتمامه باللاعب ورغبته في شراء المدة المتبقية من عقده.

وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات إعلامية عبر شاشة "إم بي سي مصر": “أنا مش مع بيان الأهلي عن إمام عاشور، وأرفض صدور بيانات تخص مفاوضات أندية ولاعبين”.

ووافقه عبدالواحد السيد، الرأي، قائلا: "مش شايف بيان الأهلي إنه حاجة حلوة، ولكن ساعات الوكلاء بيمارسوا الضغط على النادي من خلال تسريب أخبار تخص مستقبل اللاعب".

ويستعد الأهلي للسفر إلى تونس يوم الجمعة المقبل، لخوض معسكر خارجي يستمر حتى 29 يوليو الجاري، يتخلله ثلاث مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد:

21 يوليو أمام الملعب التونسي

25 يوليو أمام شباب بلوزداد الجزائري

28 يوليو أمام النجم الساحلي، إلا أن إقامة اللقاء لا تزال محل شك.

امام عاشور تصريحات امام عاشور الاهلي

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