عبدالعاطي: التعاون بين القاهرة وأنقرة ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن المباحثات المصرية التركية أكدت أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المحيط الإقليمي، مشيرًا إلى أن التعاون بين القاهرة وأنقرة يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

التعاون الثنائي بين مصر وتركيا

وقال عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي، إن المباحثات استعرضت مختلف أوجه التعاون الثنائي بين مصر وتركيا، وناقشت سبل تطوير العلاقات في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

9 مليارات دولار حجم التبادل التجاري

وأوضح وزير الخارجية أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ نحو 9 مليارات دولار، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة، مرحبًا بالشراكات المتزايدة للشركات التركية للاستثمار في السوق المصرية، بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والفرص المتاحة أمام المستثمرين.

تعاون مصري تركي في التعليم والسياحة

وأكد وزير الخارجية أن القاهرة وأنقرة تسعيان إلى تعزيز التعاون في عدد من المجالات، موضحًا أن المباحثات تناولت فرص التعاون في التعليم العالي والتدريب المهني وبناء القدرات وقطاع السياحة، إلى جانب عدد من القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وشدد عبدالعاطي على أهمية البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية في العلاقات المصرية التركية، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.