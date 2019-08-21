البابا تواضروس يصل للكاتدرائية لإلقاء عظته الأسبوعية

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي، بالانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لإلقاء عظته الأسبوعية.



ويحضر الاجتماع الاسبوعي للبابا تواضروس عدد من اساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الارثوذكسية، ومن المقرر أن يسلط الاجتماع الضوء على عيد صعود السيدة العذراء.



وهنأ المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالذكري الثالثة والثلاثين لدخوله الدير.



وجاء في نص التهنئة التى تقدم بها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يتقدم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخالص التهنئة لقداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بالذكرى الثالثة والثلاثين لالتحاق قداسته بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.



وشملت التهنئة:" أبانا الحبيب إن الله القدير الذي تركت كل شيء لكي تتبعه، قادر أن يقبل ذبيحة خدمتكم المقدسة، وقرابين رعايتكم الأمينة وأبوتكم الباذلة ويثمر بكم وفيكم ثمرًا متكاثرًا، ثلاثين وستين ومئة".