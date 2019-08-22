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محمد أبو العينين يشيد بجهود الرئيس السيسي: حل جميع مشاكل المستثمرين اليابانيين ..صور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:08 ص
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين والسفير الياباني
تصوير صلاح مهدي
أشاد رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بالجهود التي يبذلها الرئيس السيسي الذي دائمًا ما يشدد على ضرورة حل مشاكل المستثمرين اليابانيين، إلى أن تم حلها بالفعل.

وأكد محمد أبو العينين، خلال مؤتمر عُقد بمقر إقامة السفير الياباني لدى القاهرة "مساكي نوكي"، أن الاستثمارات والتجارة بين مصر واليابان زادت منذ تولي السفير الياباني منصبه، مشيدًا بالجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

وقال محمد أبو العينين، إن أفريقيا بها صحوة كبيرة، وتتغير وتتقدم، وبها 60 في المائة من الأراضي الزراعية الصالحة، مشيرًا إلى أن أفريقيا تمتلك ثروات ضخمة.

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