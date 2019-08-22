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شاهد| تمارين الاستبس لحرق الدهون وإنقاص الوزن

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:15 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قدم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة التي من الممكن أن تتم ممارستها في المنزل، والتي تسهم في حرق دهون الجسم.

وأكد حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الخميس، أن تمارين الاستبس مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها فى البيت أو فى الجيم.

وقال خبير اللياقة البدنية إن هذه التمارين مناسبة لجميع الأشخاص على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأوضح حسام أبو هاشم  أن هناك بعض الأشياء يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، منوها بأن الدهون الموجودة فى الجسم يجب التعامل معها بحرص، مؤكدًا أن كل عضلة بالجسم تحتاج تمارين خاصة.

وأوصى خبير اللياقة البدنية، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

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