خطة ميدو للاطاحة بـ الزمالك من كأس مصر

كشف اللواء محمد عبد السلام ، رئيس نادي مصر المقاصة، بأن فريق الكرة بالنادي تحت قيادة أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق، تم تأهيله وتجهيزه لحصد البطولات في الموسم الجديد، مضيفا ان الفريق خاض فترة إعداد قوية وجيدة بدأت من منتصف شهر يوليو الماضي للاستعدادات للموسم الجديد ومباراة الزمالك في دور ال 8 لبطولة كاس مصر.





وأوضح رئيس المقاصة ان مباراة الزمالك في غاية الصعوبة، خاصة أن المنافس جاهز فنيا وبدنيا ويلعب مباريات رسمية قوية طوال الفترة الاخيرة، بينما الفريق الفيومي بعيدا عن الاحتكاك الرسمي منذ يونيو الماضي بعد نهاية الدوري.





وأضاف محمد عبد السلام، بأن المقاصة جاهز للمفاجأة وتحقيق الفوز علي الزمالك، وستكون المباراة طريق الفريق الفيومي لتحقيق بطولة الكأس، باعتبار أن الزمالك اقوي الفرق المتأهلة والمرشح للفوز بالكأس ، وتعاهد ميدو مع اللاعبين لتحقيق الفوز لتكون خطوة كبيرة لتحقيق اول لقب محلي.





وكشف رئيس المقاصة، بأن ميدو خلال فترة وجيزة، استطاع تحقيق المعادلة الصعبة في خلق سياسية الحب والانضباط والالتزام والعدل والحزم داخل صفوف الفريق، وهو ما جعله محبوبا من جميع اللاعبين ، خاصة وأنه خلق روح من التحدي داخل صفوف الفريق .



