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أنا مرعوبة.. رضوى الشربينى تنشر صورًا بـ لوك جديد.. شاهد

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:51 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
أمل مجدى
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، صورًا باللوك الجديد فى ستورى حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام قبل بدء إذاعة برنامجها .

واعتمدت رضوى الشربينى على اكستنشن للشعر باللون الكستنائى فى تصوير أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "هى وبس" اليوم .

وعلقت رضوى الشربينى على الصور" هل أنتم جاهزون، أنا مرعوبة بس، وعايزة دعوة حلوة " وتلقت رضوى الشربينى تعليقات تمدح فى اللوك الجديد الذى نشرته وأعرب متابعوها عن سعادتهم بعودة البرنامج .

يذكر أن برنامج "هى وبس" يعرض من الخميس للسبت على شاشة cbc سفرة فى السادسة مساءً.


أنا مرعوبة.. رضوى الشربينى تنشر صورًا بـ لوك جديد.. شاهد
أنا مرعوبة.. رضوى الشربينى تنشر صورًا بـ لوك جديد.. شاهد
أنا مرعوبة.. رضوى الشربينى تنشر صورًا بـ لوك جديد.. شاهد
أنا مرعوبة.. رضوى الشربينى تنشر صورًا بـ لوك جديد.. شاهد

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