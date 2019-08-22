أنا مرعوبة.. رضوى الشربينى تنشر صورًا بـ لوك جديد.. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، صورًا باللوك الجديد فى ستورى حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام قبل بدء إذاعة برنامجها .





واعتمدت رضوى الشربينى على اكستنشن للشعر باللون الكستنائى فى تصوير أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "هى وبس" اليوم .





وعلقت رضوى الشربينى على الصور" هل أنتم جاهزون، أنا مرعوبة بس، وعايزة دعوة حلوة " وتلقت رضوى الشربينى تعليقات تمدح فى اللوك الجديد الذى نشرته وأعرب متابعوها عن سعادتهم بعودة البرنامج .





يذكر أن برنامج "هى وبس" يعرض من الخميس للسبت على شاشة cbc سفرة فى السادسة مساءً.







