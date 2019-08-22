السيرة الذاتية لـ رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء المستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رزق، اليمين الدستورية، رئيسا لهيئة قضايا الدولة.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اجتمع- عقب حلف اليمين- مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، حيث تمنى له التوفيق في أداء مسئولياته.



وشغل المستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رزق، منصب رئيس قطاع جنوب القاهرة بهيئة قضايا الدولة، وعضو المجلس الخاص للهيئة، قبل تعيينه رئيسا لها، خلفا للمستشار حسين عبده خليل الذي بلغ سن التقاعد.



الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رزق، من مواليد العصافرة مركز المطرية بمحافظة الدقهلية في الأول من ديسمبر 1950.



وتم انتداب الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رزق، مستشارا قانونيا لشركة قناة السويس للانشاءات البحرية لمدة 5 سنوات، وحاصل علة الدكتوراه في الاقتصاد والمالية العامة، وصدرت له العديد من المؤلفات والكتب في الاقتصاد والقانون.