فصل الكهرباء عن بعض المناطق في بني سويف للصيانة.. السبت

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق أرض الحرية خلف الجامعة ، شارع الجمهورية ، شارع الأوتوبيس ، شارع رجائي بمدينة بني سويف، يوم السبت القادم بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، نظرا لإجراء أعمال صيانة بالمغذيات التي يخدم تلك المناطق.



