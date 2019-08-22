ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن بعض المناطق في بني سويف للصيانة.. السبت

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:08 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق أرض الحرية خلف الجامعة ، شارع الجمهورية ، شارع الأوتوبيس ، شارع رجائي بمدينة بني سويف، يوم السبت القادم بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، نظرا لإجراء أعمال صيانة بالمغذيات التي يخدم تلك المناطق.

وتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"الفصل المؤقت للخدمة " اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأعمال الصيانة .. فصل الكهرباء عن 6 مناطق في الزرقا بدمياط بعد غد

صيانة المغذي.. فصل الكهرباء بمناطق في بني سويف غدا لمدة 3 ساعات

فصل الكهرباء عن محول محطة مياه أبو سليم والحمرايا في بني سويف

ترشيحاتنا

مزودة بكاميرات سرية.. ضبط صاحب شركة يبيع ساعات في عين شمس

هل ينفذ جمال عبد الحميد وعده .. 3 نجوم خسروا الرهان وحلقوا شعرهم على الهواء.. فيديو

عنتيل كفر حجازي : مكنتش فاكر الموضوع هيكبر.. وصورت فيديوهات الرذيلة للاحتفاظ بها .. تفاصيل

حائط صد منيع.. طابية الحوض الجاف شاهدة على التاريخ في الإسكندرية

كسر في الجمجمة.. مختلون يعتدون على مهندس تكييف لسبب غريب.. فيديو صادم

خرجت النجوم وملأت السماء.. هنا وحلا شيحة بإطلالة كاجوال بصحبة أولادهما.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرجت النجوم وملأت السماء.. هنا وحلا شيحة بإطلالة كاجوال بصحبة أولادهما.. صور

قمرين دول ولا عينيك.. دينا الشربينى ونرمين الفقى يشعلان إنستجرام

بـ كاش مايوه ودانتيل أسود.. نيللى كريم بـ اطلالة مثيرة على الشاطئ