فصل الكهرباء عن بعض المناطق في بني سويف للصيانة.. السبت

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق أرض الحرية خلف الجامعة ، شارع الجمهورية ، شارع الأوتوبيس ، شارع رجائي بمدينة بني سويف، يوم السبت القادم بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، نظرا لإجراء أعمال صيانة بالمغذيات التي يخدم تلك المناطق.
وتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"الفصل المؤقت للخدمة " اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.