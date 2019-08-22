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أهالى البياضية وملوى يحتفلون بعيد صعود جسد السيدة مريم العذراء.. صور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:09 م
صدى البلد
ايمن رياض
احتفل المئات من أهالى قرى البياضية ومنهرى والبرشا بملوى جنوب المنيا بعيد إعلان إصعاد جسد السيدة مريم العذراء وقامت مطرانية ملوى للأقباط الأرثوذكس بإقامة قداس الهى للاحتفال بالعيد بقيادة الأنبا ديمتروس مطران ملوى وانصنا والاشمونين.

وطاف أهالى القرى الشوارع فى حالة من السعادة والفرحة واستخدم وفى الاحتفالات الطبلة والمزمار وقاموا بحمل مجسم للسيدة مريم العذراء ومرددين عددا من الترانيم.

يذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل فى 22 أغسطس و 16 مسرى من كل عام بعيد إعلان إصعاد جسد العذراء مريم وتقيم قداسات للصلاة بهذه بالمناسبة.
أهالى البياضية وملوى يحتفلون بعيد صعود جسد السيدة مريم العذراء.. صور
أهالى البياضية وملوى يحتفلون بعيد صعود جسد السيدة مريم العذراء.. صور
أهالى البياضية وملوى يحتفلون بعيد صعود جسد السيدة مريم العذراء.. صور
أهالى البياضية وملوى يحتفلون بعيد صعود جسد السيدة مريم العذراء.. صور

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