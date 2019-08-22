روسيا تطلق روبوتا بالحجم الطبيعي في الفضاء

أطلقت روسيا صاروخًا، الخميس، يحمل على متنه أول روبوت بملامح بشرية إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، خلال فترة تجريبية تمهيدًا لاستخدام هذه الأجهزة في استكشاف الفضاء البعيد.



وبحسب ما ذكرته شبكة "bbc"، أن الروبوت فيودور "Fedor" أقلع على متن صاروخ سويوز "Soyuz"، من قاعدة الفضاء الروسية في بايكونور في كازاخستان.



ويبلغ طول الروبوت "فيودور" 1.80 متر، ويزن حوالى 160 كيلوجرام، ومن المفترض أن يصل يوم السبت إلى محطة الفضاء الدولية حيث سيبقى 10 أيام حتى السابع من سبتمبر.



وقال إلكساندر بلوشنكو "Alexander Bloshenko"، مدير وكالة الفضاء الروسية للبرامج والعلوم المحتملين، إن الروبوت سيتعلم عدة مهام جديدة في محطة الفضاء الدولية مثل توصيل الكابلات الكهربائية وفصلها، باستخدام عناصر قياسية من مفك البراغي وجهاز الربط إلى طفاية حريق.



يذكر أن الروبوت "فيودور" ليس أول روبوت يسافر إلى الفضاء، ففي عام 2011 أرسلت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" روبوتا بملامح بشرية اسمه "روبونوت 2"، طور بالتعاون مع "جنرال موتورز"، بهدف تشغيله في بيئة عالية المخاطر والذى عاد إلى الأرض سنة 2018 بسبب مشكلات تقنية.



وفي العام 2013، أرسلت اليابان الروبوت الصغير "كيروبو" تحت إشراف أول قائد ياباني لمحطة الفضاء الدولية "كويشي واكاتا".