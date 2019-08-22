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رياضة

الأهلي يقترب من ضم مهاجم أفريقي.. وأمير وعبدالحفيظ كلمة السر

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:05 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
اقتربت إدارة الأهلي من التعاقد مع مهاجم أفريقي خلال الساعات القليلة المقبلة لضمه للقائمة المحلية قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وكشفت مصادر خاصة عن أن أمير توفيق مدير التعاقدات متواجد بالنادي طوال الساعات الماضية برفقة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لإنجاز ملف المهاجم الأفريقي.

فيما واصلت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعاتها لبحث اختيار المدير الفني الجديد للأهلي الذي سيتولى مقاليد الأمور خلال الفترة المقبلة.

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