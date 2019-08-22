وحدات مجهزة : تسكين 546 أسرة من أهالي أبو السعود بـ الأسمرات 3

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء أعمال إزالة منطقة أكشاك أبو السعود والمدابغ ، والتى تقوم بها محافظة القاهرة فى اطار خططها للقضاء على المناطق العشوائية بالقاهرة ونقل سكانها إلى مدينة الاسمرات وتعويض أصحاب المدابغ ومصانع الغراء عن منشآتهم.



وأشار المحافظ إلى أنه تم نقل وتسكين 546 أسرة حتى الآن بمشروع الأسمرات 3 بوحدات مفروشة بالكامل بالأثاث و مزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة مع توفير وسائل نقل للمواطنين الذين تم إخلاؤهم ونقلهم إلى مساكنهم الجديدة والذى لاقى استحسان المواطنين وأدى إلى مطالبة المقيمين بالمنطقة بسرعة نقلهم أسوة بجيرانهم وقد تم هدم 274 عقارا حتى الآن كما تم هدم 196 مدبغة وباقى 18 مدبغة سيتم ازالتهم خلال الأيام المقبلة كما تم الانتهاء من إزالة 51 مصنع غرة .



وفور الانتهاء من ازالة المنطقة بالكامل ورفع كافة المخلفات منها سيتم اعادة تخطيطها طبقًا للمخطط العمراني والذي قام بتصميمه خبراء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وإعادة استغلال المنطقة المتميزة تراثيًا وارتباطها بسور مجرى العيون.



وكان قد تقرر اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية و مقامة على أملاك دولة في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ تنفيذاَ لخطة اجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.



ويعد مجرى العيون أحد معالم القاهرة الاسلامية التي شيدها السلطان الغوري قبل نحو 800 عام وتسعى الدولة إلى إحياء هذه المنطقة التاريخية وإعادة إبراز رونقها الحضارى، بما تتمتع به من قيمة ثقافية لتمثل إضافة جديدة على خارطة المقاصد الأثرية والسياحية بمصر .