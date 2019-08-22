نادى ريادة الأعمال بجامعة الأزهر يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من أعضاء هيئة التدريس



كما نقل إليهم تهنئة الدكتور رئيس الجامعة وتمنياته لهم بالتوفيق في دورهم القادم في تولي تدريب طلاب الجامعة في مختلف الكليات على مفاهيم ريادة الأعمال وكيفية الاستعداد لسوق العمل وعمل مشروعات خاصة بهم بعد تخرجهم.



وأعلن نائب رئيس الجامعة عن استمرار تنفيذ هذه الدورات تباعا في فرع الجامعة بأسيوط وفرع الجامعة بطنطا في الفترات القادمة، وأن المستهدف هو تدريب ٥٠٠ عضو هيئة تدريس في العام الجامعي القادم لتكوين قاعدة من المدربين المحترفين والمعتمدين من أعضاء هيئة التدريس يتولون تدريب جميع الطلاب والطالبات في الكليات في مختلف المحافظات.



وأكد أن تلك الدورات تأتي في إطار دعم وترسيخ ونشر مفهوم ريادة الأعمال في الجامعة والتي أعلن عنها فضيلة رئيس الجامعة تمهيدا لتحقيق مفهوم الجامعة الريادية والتي تتماشي مع المفاهيم والتوجهات الحديثة للجامعات وتتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو مجتمع مصري يتعلم ويبتكر ويبدع والتي تمثل أيضا أحد أهم الأهداف التي تم تأسيس نادي ريادة الأعمال بالجامعة من أجل تحقيقه.



وفي نهاية الحفل قام الدكتور محمد جلال فرغلي، مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، والدكتورة آية محمد دوابه، نائب مدير النادي، بتوزيع شهادات إتمام الدورات على المتدربين من أعضاء هيئة التدريس.

احتفل اليوم نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر بتخريج أول دفعة من أعضاء هيئة التدريس الذين تم تدريبهم بدورة إعداد مدربي"TOT" في مجال ريادة الأعمال، والتي تمت بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية برئاسة الدكتورة أماني الشريف، ومركز الشيخ صالح كامل للاقتصاد الإسلامي برئاسة الدكتور محمد البرس.وأوضح بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنه تم تدريب ٥٠ عضو هيئة تدريس من ١٦ كلية من مختلف كليات الجامعة بالقاهرة، لمدة ٦ أيام مكثفة، على منهج معتمد من منظمة العمل الدولية.افتتح الحفل الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف العام على النادي، بإلقاء كلمة ترحيب وتهنئة لأعضاء هيئة التدريس الذين تم تدريبهم وأشاد بمدى حرصهم وأدائهم المتميز طوال فترة التدريب.