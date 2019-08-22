مصطفى بكري: بعد أكثر من 50 عاما.. إسرائيل تعترف بالهزيمة في حرب الاستنزاف

قال الإعلامي والبرلماني "مصطفى بكري"، إن إسرائيل اعترفت بهزيمتها بعد مضي أكثر من 50 عاما على حرب الاستنزاف، حيث نشرت إحدى المجلات المسئولية عن الشئون العسكرية الإسرائيلية معلومات، تؤكد تعرض إسرائيل لخسائر فادحة خلال تلك الحرب ضد الدولة.



وتابع، "بكري" خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن تلك الحرب أسفرت عن مقتل 37 جنديا إسرائيليا فضلا عن إصابة أكثر من 1000 جندي أخر، بالإضافة لفقد سلاح الجوي الإسرائيلي أكثر من 15 طائرة حربية، مؤكدا أن الدولة المصرية استطاعت إنجاز الكثير من العمليات العسكرية الناجحة، ما يضاف لتاريخ البلاد.



ونوه، إلي أن تلك الحرب استمرت 3 سنوات حتى تدخل الأمم المتحدة لوقف تلك الحرب من خلال الجانب المصري، وقد اختار خلالها الرئيس والزعيم الراحل جمال عبد الناصر اسم حرب "الاستنزاف".