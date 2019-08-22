بمشاركة 500 شركة مصرية ودولية انطلاق مؤتمر أحدث الأجهزة الطبية ..السبت

ينطلق معرض مصر الدولي للصحة "إيجى هيلث" بدورته الثانية والمقرر إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية في المدة من ١٢-١٤ سبتمبر القادم هذا وسيتم عقد مؤتمرا صحفيا يوم السبت المقبل 25 أغسطس للإعلان عن انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض بدورته الثانية بمشاركة إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية ورعاية وزارة الصحة والسكان وذلك بحضور أكثر من 20000 زائر، وأكثر من 32 دولة، وأكثر من 500 شركة مصرية ودولية.



ويهدف المعرض تنشيط ونقل التجارب والأفكار والابتكارات العلمية مع تبادل الخبرات والمعرفة بين الشعوب والدول واستقطاب الاستثمارات، وتشجيع المنافسة بين الشركات والمؤسسات الإنتاجية الاهتمام بجودة المنتج وتخفيض تكاليفه، ويعطي الفرصة للعارضين الدوليين لعرض منتجاتهم في سوق أفريقيا والشرق الأوسط لعرض أحدث الأجهزة الطبية ذات التكنولوجيا العالمية والتي تخدم العديد من التخصصات الطبية وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال لخلق علاقات تجارية مميزة.



وعلى الهامش يقام المؤتمر الطبي الذى يهدف إلى وضع استراتيجية النهوض بالقطاع الطبي، والذي يعد الركيزة الأساسية للدفع قدما نحو تحقيق الأهداف الصحية من خلال طرح أحدث الأساليب العلمية المستخدمة في التخصصات الطبية المختلفة بواسطة مجموعة متميزة من الأطباء.

