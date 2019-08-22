سمير فرج: ترامب يريد بقاء إيران في المنطقة لتلك الأسباب.. فيديو

قال اللواء سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، إن مصلحة دونالد ترامب والولايات المتحدة هو بقاء إيران في المنطقة، حيث يستفيدون من بيع الأسلحة للمنطقة العربية والشرق الأوسط.





أكد اللواء سمير فرج خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن خطط ترامب جعلت من المملكة العربية السعودية من أكثر الدول المستوردة للأسلحة خلال العام الماضي، لافتا إلى أن طموحات وأهداف ترامب تختلف عن العهود السابقة الخاصة بجورج بوش.



وقال اللواء سمير فرج أن "بوش" أراد التخلص من القوى العربية المتمثلة العراق، ما دفعه لتدميرها بشكل كامل خلال أوائل القرن الجاري.



وأشار، إلى أن ترامب يهدف إيضا لإيقاف تطوير إيران للصواريخ البالستية والأسلحة النووية، حيث تستطيع الصواريخ الخاصة بإيران الوصول لليونان.