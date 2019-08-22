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رياضة

شباب الأهلي يفوز على عرب غنيم 6 – 2 وديًا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:21 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 1999، على فريق عرب غنيم بنتيجة 6 – 2 في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن استعدادات الأهلي للمشاركة في بطولة الجمهورية.

جاءت أهداف الأهلي عن طريق مصطفى فوزي وعبد الرحمن أشرف "مانو" وصالح نصر ومحمد نصير ومحمد فخري ومحمود بشار.

وكان فريق الشباب قد فاز قبل يومين على فريق العبور بنتيجة 6 – 1 في أولى المباريات الودية خلال فترة الإعداد، حيث يستعد الفريق لافتتاح مشواره في بطولة الجمهورية يوم 15 سبتمبر المقبل بمواجهة ضيفه سموحة، قبل أن يلتقي مع الزمالك في لقاء القمة بالجولة الثانية.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات.

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