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رياضة

عدلي القيعي: لجنة التخطيط أصبحت قريبة من حسم ملف المدير الفني الجديد للأهلي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:07 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
عمرو ابوبكر
قال عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في النادي الأهلي بأن لجنة التخطيط لكرة القدم أصبحت قريبة من حسم ملف المدير الفني، "ما لم تحدث مفاجأة" في الأسماء المطروحة.

وأضاف القيعي خلال تصريحات على فضائية الاهلي، أن رواتب المدربين في مصر هي الأعلى في المنطقة العربية بعد دول الخليج، واختيار المدير الفني من اختصاص اللجنة المسؤولة عنها في المقام الأول والأخير.

وصرح أن أسماء عديدة تم ترشيحها سواء من وكلاء لاعبين أو أشخاص آخرين، وصل أكثر من 40 اسما من المرشحين، ولكن لم ولن يكن لي يد في الاختيار ولكن كل ما علي فعله إرسال الأسماء إلى اللجنة المسئولة.

وأشار القيعي إلى أن اللجنة المسئولة توصلت إلى 6 أو 5 أسماء، سيتم اختيار المدير الفني من بينهم في الفترة المقبلة، ما لم تحدث مفاجأة.

وقال: "إنه من غير الملائم التصريح باسم المدير الفني قبل حسم الاتفاق معه بشكل رسمي لأنه بمفهوم السوق عندما يُعلن اسمه سيسعى ليحصل على امتيازات".

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