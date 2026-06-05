أحمد حسن: التواجد بين أساطير كأس العالم فخر كبير والتاريخ ينصف أصحاب الإنجازات

أكد أحمد حسن فخره بتواجده ضمن قائمة أبرز أساطير الكرة المصرية التي استعرضتها مجلة Onze Mondial الفرنسية الشهيرة في عددها الخاص بمنتخبات كأس العالم، الذي يصدر كل أربع سنوات ويحظى باهتمام واسع من جماهير كرة القدم حول العالم.

أساطير الكرة المصرية

وأوضح أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المجلة قدمت تقارير عن كل منتخب ونجومه وأساطيره، واختارت من تاريخ منتخب مصر أسماءً بارزة هي: عبد الرحمن فوزي، محمود الخطيب، إبراهيم يوسف، طاهر أبو زيد، حسام حسن، عصام الحضري، محمد أبو تريكة، محمد صلاح، إلى جانب اسمه.

وأضاف: من دواعي الفخر أن تضعه المجلة ضمن قائمة تضم أساطير عالميين مثل بيليه، دييغو مارادونا، إيزيبيو، بوبي تشارلتون، هوجو سانشيز، كارلوس فالديراما، سامي الجابر، ورابح ماجر وغيرهم من النجوم الذين تركوا بصمة خالدة في تاريخ اللعبة.

وتابع: “هكذا هو التاريخ، يدافع عن من يكتبونه بالجهد والعرق والانتماء والبطولات.. التاريخ دائمًا ينصف من صنعوه.”