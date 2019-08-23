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فن

بإطلالة صفراء جريئة .. منة فضالي توجه رسالة لمتابعيها

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:15 ص
منة فضالي
منة فضالي
نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام خلال تواجدها بأحد المطاعم بالقاهرة .

وظهرت فضالي بإطلالة جريئة بارتدائها فستان كب اصفر مع صبغ شعرها باللون الأصفر مع قصة ووضع احمر الشفايف.

وعلقت فضالي علي الصورة قائلة "الطريقة الوحيدة لعمل رائع هي أن تحب ما تعمله ".

ولقيت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.

يذكر أن منة فضالي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، والذي يشهد مشاركة عدد ‏كبير من الفنانين.‏

مسلسل "قيد عائلي" حقق نسبة متابعة عالية عند عرض عبر شاشة ‎ dmc، ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.

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