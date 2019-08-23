عمري أنت.. أمينة خليل تتألق بحلق لافت في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة أمينة خليل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها.ظهرت أمينة فى الصورة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت قميص أبيض، ونسقت معه شورت جينز، وأكملت الفنانة إطلالتها بمجوهرات فضة من أنامل المصممة عزة فهمى، ولافتت الأنظار بأقراط كبيرة مكتوب عليها " أنت عمرى".أما من الناحية الجمالية أاتمدت على شعرها الإنسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الخفيفة.