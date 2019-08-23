طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش

بيتزا الجبنة القريش من المعجنات التى يعشقها الكثير سواء الكبار أو الصغار، فنقدم لكم بيتزا الجبنة القريش من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.









مقادير بيتزا الجبنة القريش

العجينة

2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح

رشة سكر

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ماء للعجن





صوص الطماطم

2 كوب عصير طماطم

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

نصف ملعقة صغيرة زعتر جاف

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح

فلفل أسود





الوجه جبنة قريش

فلفل رومي

شرائح زيتون

شرائح طماطم مفرومة





طريقة تحضير بيتزا الجبنة القريش

* يخلط القليل من الماء مع الخميرة والسكر

* يضاف الدقيق والملح والزيت والماء

* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لتتخمر

* تفرد العجينة بالنشابة وتوضع في صينية خبز





الصلصة

* يخلط عصير الطماطم مع الثوم والزعتر والزيت والملح والفلفل الأسود في إناء على النار

* يترك الخليط ليتسبك على النار

* يترك ليهدأ ثم تفرد منه طبقة على العجينة المفرودة في الصينية





الحشو

* يخلط الجبنة القريش مع الفلفل والطماطم أو تقطع شرائح وترص فوق العجينة مع الفلفل الرومي والطماطم

* توضع البيتزا في الفرن حتى تمام النضج



