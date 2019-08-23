ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:36 ص
طريقة عمل بيتزا الجبنة
طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش
هاجر هانئ
بيتزا الجبنة القريش من المعجنات التى يعشقها الكثير سواء الكبار أو الصغار، فنقدم لكم بيتزا الجبنة القريش من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.


مقادير بيتزا الجبنة القريش
العجينة 
2 كوب دقيق 
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية 
2 ملعقة كبيرة زيت 
رشة ملح 
رشة سكر 
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة 
ماء للعجن 

صوص الطماطم 
2 كوب عصير طماطم 
1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم 
نصف ملعقة صغيرة زعتر جاف 
2 ملعقة كبيرة زيت 
ملح 
فلفل أسود 

الوجه جبنة قريش 
فلفل رومي 
شرائح زيتون 
شرائح طماطم مفرومة 

طريقة تحضير بيتزا الجبنة القريش
* يخلط القليل من الماء مع الخميرة والسكر
* يضاف الدقيق والملح والزيت والماء 
* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر 
* تفرد العجينة بالنشابة وتوضع في صينية خبز 

الصلصة
* يخلط عصير الطماطم مع الثوم والزعتر والزيت والملح والفلفل الأسود في إناء على النار 
* يترك الخليط ليتسبك على النار 
* يترك ليهدأ ثم تفرد منه طبقة على العجينة المفرودة في الصينية 

الحشو 
* يخلط الجبنة القريش مع الفلفل والطماطم أو تقطع شرائح وترص فوق العجينة مع الفلفل الرومي والطماطم 
* توضع البيتزا في الفرن حتى تمام النضج 

موضوعات متعلقة

هناكل إيه النهاردة.. بيتزا مارجريتا وكب جلاش وكول سلو بالرانش.. والحلو: آيس كريم كراميل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل .. 9 وصفات مختلفة لأشهر الأنواع

البيضة بـ 73 قرشا.. طريقة عمل البيض بـ 15 وصفة غريبة بعد انخفاض الأسعار

بمذاق لا تتوقعينه .. 3 طرق لتحضير البيتزا

طبخات سهلة وسريعة للغداء بالصور .. 5 أكلات أبرزها سندوتشات كبدة وجبنة قريش بالطحينة وبيتزا بزبدة السودانى

ترشيحاتنا

بعد صورتها بشورت .. هجوم شديد على إيمان العاصي في أحدث ظهور لها

أحمد الشناوي ينشر فيديو له أثناء نومه في الطائرة المتجهة لـ الكونغو لمواجهة النجم

مصر تتلألأ فى سماء أفريقيا.. الفراعنة يتصدرون دورة الألعاب بـ 50 ميدالية

مفاجآت مدوية.. قائمة الأهلي لمواجهة اطلع بره في دورى أبطال أفريقيا

تعرف على عوائد الشهادات داخل البنوك بعد خفض أسعار الفائدة

بعد سنوات.. أحمد صلاح حسني يعترف بسرقة أكل بمعاونة لاعبين دوليين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برتقالي X برتقالي .. بشرى تتألق بفستان عصري

بالهوت شورت .. إيمان العاصي تشعل الإنستجرام

مكياج جذاب و بلوزة بكتف واحد .. منة فضالي تخطف الأنظار