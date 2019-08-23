عن هذا الشخص.. هنا الزاهد: تغور الضحكة من وشه

مازحت الفنانة هنا الزاهد جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب الإفيهات .



وغردت عبر تويتر ممازحة جمهورها قائلة "تغور الضحكة من وش اللي عاوز شرح إفيه".



ولقيت تغريدة هنا الزاهد ردود واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎فعلا😂" و"‏‎ما هو اللى مش فاهم الإفيه مش هيضحك اصلا هيفضل يبص باستغراب للى حواليه وهمه بيضحكوا".



وتحضر الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي لحفل الزفاف خلال الأسابيع القادمة كما صرحا من قبل.



يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد الدرامية المسلسل الكوميدى "الواد سيد الشحات" والذي تم عرضه فى السباق الرمضانى الماضى