عزبة أبو عطية بالبجرشين تشكو من انقطاع المياه وتطالب تغيير الخط المغذي لتلوثه

اشتكي اهالي عزبة ابو عطية التابعة لمركز البدرشين "لصدي البلد" من انسداد خطوط مياه الشرب الموصلة للعزبة بسبب تراكم الترسبات جاخل مواسير المياه .



وطالب أهالي عزبة أبو عطية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة ضرورة تغيير خط المياه الذي يوصل لمنازل العزبة البالغ عددها 300 منزل يتغزون بخط مياه بطول 500 متر.



وأوضح الأهالي في شكواهم انهم يعانون من انقطاع دائم في مياه الشرب رغم سداد كافة اشتراكات المياه بالشركة شهريا.



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