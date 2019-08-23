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عزبة أبو عطية بالبجرشين تشكو من انقطاع المياه وتطالب تغيير الخط المغذي لتلوثه

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:45 ص
تلوث خط النياة بعزية
تلوث خط النياة بعزية ابو عطية بالبدرشين
مصطفى كرم
اشتكي اهالي عزبة ابو عطية التابعة لمركز البدرشين "لصدي البلد" من انسداد خطوط مياه الشرب الموصلة للعزبة بسبب تراكم الترسبات جاخل مواسير المياه .

وطالب أهالي عزبة أبو عطية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة ضرورة تغيير خط المياه الذي يوصل لمنازل العزبة البالغ عددها 300 منزل يتغزون بخط مياه بطول 500 متر.

وأوضح الأهالي في شكواهم انهم يعانون من انقطاع دائم في مياه الشرب رغم سداد كافة اشتراكات المياه بالشركة شهريا.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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