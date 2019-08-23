تويوتا تطرح طراز كورولا "نايت شيد "الجديدة 2020 .. صور

طرحت شركة "تويوتا موتور كورب" فئة خاصة من الطراز "نايت شيد إيدشن" ، مع لمسات خارجية داكنة بالاضافة الى طراز "كرولا " موديل العادى 2020".



وتتميز "تويوتا كورولا نايت شيد" بالعديد من السمات الخارجية، بدءا من المقدمة المسطحة وحتى عتبات الأبواب وأغطية المرايا وماص التصادم الخلفي. وتضيف الفئة "كورولا هاتشباك نايت شيد" سمات إضافية إلى المصابيح. كما تحتوي السيارة على عجلات سوداء مقاس 18 بوصة.



وطرحت الشركة الطراز بثلاثة ألوان للسيارة "نايت شيد" الصالون وهي الأبيض والفضي الكلاسيكي المعدني والأسود الرملي المتلألئ. وفي فئة الهاتشباك يوجد اللون الأسود الليلي المعدني ليحل محل الأسود الرملي المتلألئ.



ويبدأ سعر طراز "نايت شيد" من 23705 دولارات للسيارة الصالون و 23245 دولارا للسيارة الهاتشباك.



في الوقت نفسه فإن سعر النسخة التقليدية من السيارة "كورولا هاتشباك" موديل 2020 يبدأ من 21245 دولارا حيث تمت إضافة بعض التحسينات إليها، ومنها إضافة نظام التشغيل "أندرويد أوتو" إلى جانب "آبل كار بلاي".