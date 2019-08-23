بـ فستان بألوان البحر .. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا لها بإطلالة أنثوية نالت إعجاب متابعيها.



وظهرت الفنانة نرمين الفقى، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستان ستان بألوان البحر قصير فوق الركبة، وبتصميم مفتوح من الاكتاف وكوتش رياضي.





والتقطت الصور بوضعية انثوية من خلال ابراز شعرها واطلالاتها لتبرز أنوثتها من خلال صورها التي نالت اعجاب الكثير من متابعيها.





وكانت نرمين الفقي نشرت صورة من كواليس السهرة الأخيرة لعمرو دياب ودينا الشربيني بعد إطلاق أغنية "يوم تلات" وعلقت عليها مرتين الأولى باللغة الإنكليزية وطلبت من الله أن يحمي النجمين، ثم علقت باللغة العربية قائلة: ربنا يسعدهم.







