فوائد حبوب الخميرة للشعر.. لا تساقط بعد اليوم

ترغب الفتيات في الحصول على شعر قوي ومتين لا يعرف معنى التساقط أو الهيشان، معادلة صعبة يرغبن في تحقيقها ولكن تعتبر فوائد حبوب الخميرة للشعر هي الإجابة على تلك المعادلة المعقدة إلى حد كبير، فقد تتمتع حبوب الخميرة بالعديد من الفيتامينات المفيدة والتي تعود على مستخدميها بالنفع، من ضمنها فوائد حبوب الخميرة للشعر.



فوائد حبوب الخميرة للشعر



تغرق فوائد حبوب الخميرة الشعر من فروة الرأس وحتى الأطراف، فهي تعمل على إعادة بناء الشعر بأكثر من شكل وإيقاف المشكلات التي تضعف من قوة الشعرية، حيث تعمل حبوب الخميرة على الآتي:



- تقف من تساقط الشعر.

- تمنح الشعر مظهرًا جذابًا.

- تعطي الشعر الجاف الترطيب.

- تمنح الشعر المزيد من اللمعان.

- تزيد من قوة بصيلات الشعر.

- تقضي على مشكلة تلف الشعر وتقصفه.

- تؤخر ظهور الشعر الأبيض.

- تطويل الشعر.

- زيادة كثافة الشعر.



وصفات فوائد حبوب الخميرة للشعر:



الوصفة الأولى لـ فوائد حبوب الخميرة للشعر:



المكونات:

- ملعقة حبوب خميرة مطحونة.

- 2 ملعقة زبادي.

- ملعقة من زيت إكليل الجبل.

- ملعقة زيت الخروع.

- ملعقة من زيت البصل.



طريقة التحضير:



قوم بخلط المكونات مع بعضها ثم ضع المزيج على الشعر لمدة ساعة، بعد ذلك اغسل شعرك بالشامبو والماء الفاتر.

الوصفة الثانية لـ فوائد حبوب الخميرة للشعر:



المكونات:



- ½ كوب لبن دافئ.

- 2 ملعقة صغيرة من حبوب الخميرة المطحونة.

-1/2 كوب زيت جوز الهند



طريقة التحضير:



- امزج اللبن مع حبوب الخميرة المطحونة وزيت جوز الهند.

- نضع الخليط على الشعر من جذوره وحتى الأطراف ونقوم بتمشيط الشعر.

- نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة بعد ذلك نغسله باستعمال الشامبو والماء الدافئ.

- ينصح بتكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع.



الوصفة الثالثة لـ فوائد حبوب الخميرة للشعر:



المكونات:

- 3 ملاعق كبيرة حبوب خميرة البيرة.

- ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

- 2 ملعقة صغيرة من العسل.



طريقة التحضير:



- امزج المكونات سويًا ثم ضعه على الشعر.

- بعد ساعتين قوم بشطف الشعر بالماء.



الوصفة الرابعة لـ فوائد حبوب الخميرة للشعر:



المكونات:

- 6 ملاعق من حبوب الخميرة المطحونة.

- 2 ملعقة صغيرة عسل نحل.

-1/4 ملعقة كبيرة زيت إكليل الجبل.

-2 ملعقة كبيرة زبادي.

- 2 ملعقة صغيرة زيت اللوز.

- ¼ ملعقة كبيرة من زيت البصل.

- 2 ملعقة زيت خروع.

- مقدارمن ماء الورد.



طريقة التحضير



- نخلط المكونات جيدًا إلى أن يتحول إلى قوام متجانس.

- نضيف المزيج على الشعر من جذوره إلى أطرافه، ونغطي الشعر.

- ونغسل الشعر بعد ساعتين، بعد ذلك نغسله جيدًا بالطريقة المعتادة.



